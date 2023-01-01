Снайперы: Любовь под прицелом
Wink
Сериалы
Снайперы: Любовь под прицелом

Снайперы: Любовь под прицелом (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Снайперы: Любовь под прицелом 1 сезон
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год, был подписан известный пакт о ненападении между Германией и Россией. А потом Александр срочно уехал, даже не попрощавшись. А потом началась война…

Все сезоны сериала Снайперы: Любовь под прицелом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы: Любовь под прицелом»

Всё