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Детям
Смешарики: Пин-код
Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»

Режиссёры

Алексей Горбунов

Алексей Горбунов

Режиссёр
Светлана Мардаголимова

Светлана Мардаголимова

Режиссёр
Александра Аверьянова

Александра Аверьянова

Режиссёр
Анна Борисова

Анна Борисова

Режиссёр

Актёры

Антон Виноградов

Антон Виноградов

АктёрКрош
Сергей Мардарь

Сергей Мардарь

АктёрСовунья / Кар-Карыч
Михаил Черняк

Михаил Черняк

АктёрЛосяш / Копатыч / Пин
Владимир Постников

Владимир Постников

АктёрЁжик
Светлана Письмиченко

Светлана Письмиченко

АктрисаНюша
Вадим Бочанов

Вадим Бочанов

АктёрБараш
Ксения Бржезовская

Ксения Бржезовская

АктрисаБортовой Компьютер
Андрей Лёвин

Андрей Лёвин

Актёрдиктор / Ушарик / Петя / диктор на радио / Лис-телеведущий / голос на корабле плутонцев
Сергей Паршин

Сергей Паршин

Актёрмедведи северного братства
Владимир Маслаков

Владимир Маслаков

АктёрМышарик

Сценаристы

Дмитрий Яковенко

Дмитрий Яковенко

Сценарист
Алексей Горбунов

Алексей Горбунов

Сценарист
Семён Воронин

Семён Воронин

Сценарист
Иордан Кефалиди

Иордан Кефалиди

Сценарист

Продюсеры

Илья Попов

Илья Попов

Продюсер

Художники

Ольга Овинникова

Ольга Овинникова

Художница
Наталья Тренихина

Наталья Тренихина

Художница
Антонина Шмелева

Антонина Шмелева

Художница

Монтажёры

Аркадий Муратов

Аркадий Муратов

Монтажёр
Андрей Прядченко

Андрей Прядченко

Монтажёр

Композиторы

Марина Ланда

Марина Ланда

Композитор