WinkДетямСмешарики: Пин-кодАктёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»
Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»
Режиссёры
Актёры
АктёрКрош
Антон Виноградов
АктёрСовунья / Кар-Карыч
Сергей Мардарь
АктёрЛосяш / Копатыч / Пин
Михаил Черняк
АктёрЁжик
Владимир Постников
АктрисаНюша
Светлана Письмиченко
АктёрБараш
Вадим Бочанов
АктрисаБортовой Компьютер
Ксения Бржезовская
Актёрдиктор / Ушарик / Петя / диктор на радио / Лис-телеведущий / голос на корабле плутонцев
Андрей Лёвин
Актёрмедведи северного братства
Сергей Паршин
АктёрМышарик