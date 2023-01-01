Смешарики: Пин-код
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Смешарики: Пин-код

Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Смешарики: Пин-код 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Познавательный спин-офф любимых «Смешариков». В каждом эпизоде развивающего мультсериала веселые шарообразные герои совершают научные открытия, пробуют свои силы в изобретательстве, осваивают программирование и делятся с юными зрителями полезной информацией.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Пин-код»

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