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Смерть шпионам
Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам»

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам»

Режиссёры

Сергей Лялин

Сергей Лялин

Режиссёр

Актёры

Александр Пашутин

Александр Пашутин

Актёрмайор Черепахин Иван Гордеевич
Никита Тюнин

Никита Тюнин

Актёркапитан Сирота Иван Петрович
Алексей Серебряков

Алексей Серебряков

Актёркапитан Думанский
Валерий Золотухин

Валерий Золотухин

Актёрстарик Макарыч
Александр Песков

Александр Песков

Актёрполковник Тарасенко Максим Петрович
Александр Яценко

Александр Яценко

Актёрлейтенант Летягин
Юрий Нифонтов

Юрий Нифонтов

Актёрмладший лейтенант Кривуля
Наталья Коляканова

Наталья Коляканова

Актрисамайор медслужбы Шагалова Галина Сергеевна
Максим Коновалов

Максим Коновалов

Актёрполицай Опенько
Олег Савкин

Олег Савкин

Актёркапитан Гулямов Дмитрий Валерьянович

Сценаристы

Марк Гресь

Марк Гресь

Сценарист

Продюсеры

Юрий Минзянов

Юрий Минзянов

Продюсер
Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер
Артем Доллежаль

Артем Доллежаль

Продюсер

Художники

Александр Заславский

Александр Заславский

Художник

Операторы

Сергей Рябец

Сергей Рябец

Оператор

Композиторы

Владимир Крипак

Владимир Крипак

Композитор