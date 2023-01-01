Смерть шпионам (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Леденящий душу мир шпионажа и контрразведки в боевике «Смерть шпионам!». В главных ролях — Алексей Серебряков и звезда детектива «Фишер» Александр Яценко.



Советская военная контрразведка СМ�ЕРШ была создана для борьбы с агентами противника и предателями в собственных рядах, в то время как на фронтах бушевала война. Капитан контрразведки Иван Сирота получает задание выявить предателя в Советской Армии: ему предстоит предотвратить проведение немецкой спецоперации «Глас Божий», а также разгадать множество тайн, в том числе те, что связаны с бывшей ставкой Гитлера в Виннице. Вместе с ним в этом тяжелом деле его товарищи по оружию, каждый из которых готов пожертвовать всем ради победы.



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