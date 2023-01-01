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Смерть шпионам (сериал, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Леденящий душу мир шпионажа и контрразведки в боевике «Смерть шпионам!». В главных ролях — Алексей Серебряков и звезда детектива «Фишер» Александр Яценко.
Советская военная контрразведка СМ�ЕРШ была создана для борьбы с агентами противника и предателями в собственных рядах, в то время как на фронтах бушевала война. Капитан контрразведки Иван Сирота получает задание выявить предателя в Советской Армии: ему предстоит предотвратить проведение немецкой спецоперации «Глас Божий», а также разгадать множество тайн, в том числе те, что связаны с бывшей ставкой Гитлера в Виннице. Вместе с ним в этом тяжелом деле его товарищи по оружию, каждый из которых готов пожертвовать всем ради победы.
Вас ждет захватывающий военный детектив, в котором раскрывается мир советской контрразведки во время Второй мировой войны. Начинайте смотреть «Смерть шпионам!» — сериал о силе духа и преданности делу доступен на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- СЛРежиссёр
Сергей
Лялин
- Актёр
Александр
Пашутин
- НТАктёр
Никита
Тюнин
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Валерий
Золотухин
- АПАктёр
Александр
Песков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- Актёр
Максим
Коновалов
- ОСАктёр
Олег
Савкин
- МГСценарист
Марк
Гресь
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- СРОператор
Сергей
Рябец
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак