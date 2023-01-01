Смерть шпионам. Скрытый враг
Wink
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Смерть шпионам. Скрытый враг
2012, Смерть шпионам. Скрытый враг 1 сезон
Военные16+

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Смерть шпионам. Скрытый враг (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

1943 год, в советский тыл немцы забрасывают диверсионную группу, набранную из советских военнопленных. Двое диверсантов – Беляев и Зайцев по собственному желанию сдаются нашей контрразведке, они начинают сотрудничать с Александром Галимовым остальные — прячутся в лесах. Помимо своей работы Галимов увлечен машинисткой СМЕРШа Любой Липинской, которая немного старше него в начале войны в бомбежке погиб ее единственный сын.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Скрытый враг»

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