Сказки Серого Волка (мультсериал, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Revolting Rhymes 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези6+
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Сюжет
Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Драмы, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЯЛРежиссёр
Ян
Лахойер
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Роуз
Лесли
- Актриса
Джемма
Чан
- Актёр
Роб
Брайдон
- ДИАктёр
Дилан
Иссбернер
- Актёр
Берти
Карвел
- АФАктриса
Амели
Форест-Эванс
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ДСАктёр
Деннис
Стурхёй
- ТГАктриса
Тэмсин
Грег
- КБСценарист
Квентин
Блейк
- РДСценарист
Роальд
Даль
- ЯЛСценарист
Ян
Лахойер
- Актёр дубляжа
Иван
Охлобыстин
- БКМонтажёр
Бенжамин
Квобек