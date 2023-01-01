Сказки Серого Волка
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Сказки Серого Волка

Сказки Серого Волка (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Revolting Rhymes 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези6+

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Сюжет

Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb