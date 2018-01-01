Wink
Шоу «Русская дорога»
Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу «Русская дорога»»

Режиссёры

Анатолий Переверзев

Режиссёр

Актёры

Алексей Кривеня

Актёр
Магомед Муртазаалиев

Актёр
Светлана Листова

Актриса
Ренат Мухамбаев

Актёр
Антон Остерников

Актёр
Сергей Беляев

Актёр
Виктор Степанян

Актёр
Иван Пышненко

Актёр
Екатерина Шкуро

Актриса
Катя Лель

Актриса

Сценаристы

Святослав Скворцов

Сценарист
Антон Остерников

Сценарист
Олег Вересовой

Сценарист
Евгений Горковенко

Сценарист
Андрей Лаврентьев

Сценарист
Роман Умудов

Сценарист

Продюсеры

Роман Новиков

Продюсер
Андрей Левин

Продюсер
Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Максим Рыбаков

Продюсер
Дмитрий Шпеньков

Продюсер
Константин Сабиров

Продюсер
Владимир Комаров

Продюсер
Владимир Гордеев

Продюсер

Художники

Дмитрий Петухов

Художник

Операторы

Станислав Романовский

Оператор

Композиторы

Данил Альсеитов

Композитор