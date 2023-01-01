Садовница (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Садовница 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Наталья, молодая провинциальная девушка, уверена, что Дмитрий любит ее не меньше, чем она его. Однако его предательство разрушает их отношения.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Александр
Будённый
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- АПАктёр
Александр
Попов
- ЕЛАктёр
Евгений
Ламах
- ВМАктёр
Владислав
Мамчур
- СЗАктриса
Светлана
Зельбет
- АЧАктриса
Анастасия
Чепелюк
- КМАктриса
Ксения
Мишина
- МТАктёр
Марк
Терещенко
- Актриса
Ирина
Мельник
- ССАктёр
Сергей
Сипливый
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АОХудожница
Алена
Остапенко