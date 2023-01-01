Родина
Wink
Сериалы
Родина

Родина (сериал, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Homeland 8 сезонов
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Психологический триллер, в центре действия которого агент ЦРУ Кэрри Андерсон и ее главный подозреваемый в терроризме Николас Броди. Она попытается узнать всю правду о Броди и предотвратить, если подозрения подтвердятся, новую террористическую атаку на США. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Родина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»

Всё