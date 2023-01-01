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Приключения Мюнхгаузена

Приключения Мюнхгаузена (мультсериал, 1973) смотреть онлайн

8.71973, Приключения Мюнхгаузена 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Были и небылицы. Мультфильм, снятый по одноименной книге Э. Распэ о приключениях барона Мюнхгаузена.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Мюнхгаузена»

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