Пираты XXI века (сериал, 2023) смотреть онлайн

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Драйвовый боевик о борьбе отставных спецназовцев с сомалийскими пиратами. Смотреть «Пираты XXI века», сериал 2024 года, можно онлайн в хорошем качестве на Wink. Съемки проводились в реальных локациях, а не в студийных павильонах.



Аденский залив — территория, где все забыли о том, что такое закон и милосердие, а правда доказывается с помощью силы. Именно в этом месте группа отставных бойцов элитного подразделения должна столкнуться с сомалийскими пиратами. Цель — освободить пленных моряков российского судна, которые подверглись нападению.



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