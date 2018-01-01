Пираты XXI века (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Экшен-сериал о спасении моряков, попавших в плен при захвате российского судна недалеко от берегов Сомали. 1 сезон сериала «Пираты XXI века» 2024 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



В первом сезоне отряд отставных спецназовцев отправляется в Аденский залив, чтобы освободить сына владельца российского судна, захваченного сомалийскими пиратами. За выполнение этого задания бойцам обещают пять миллионов долларов. Но во время миссии они понимают, что не могут бросить других пленных моряков.



Рискнут ли герои потенциальным вознаграждением во имя справедливости и ответственности за тех, кто рядом? И смогут ли все они выбраться живыми из Аденского залива? Смотреть 1 сезон «Пираты 21 века», сериал 2024 года, можно в видеосервисе Wink.

