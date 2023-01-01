Папа Дэн (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Их роман начался с типичной встречи на одну ночь. Дэн — настоящий баловень судьбы. Ему 24, он красив и остроумен, пользуется большим успехом у дам, воспринимая это как данность, и никогда не завязывает серьезных отношени�й. Тине 39, она состоявшаяся бизнес-леди и мать троих детей. Они познакомились при необычных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств… Такая договоренность полностью устраивала обоих до того момента, пока Дэн вдруг не осознал, что по уши влюбился.



Но сможет ли Дэн стать отчимом для троих детей Тины? И как быть с их бабушкой, которая сразу же возненавидела «молокососа»? Как отреагирует семья Тины на столь очевидный мезальянс? Наконец, что сделает Тина, когда узнает, что мать Дэна — ее старая школьная подруга?



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