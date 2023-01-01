Папа Дэн (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Их роман начался с типичной встречи на одну ночь. Дэн — настоящий баловень судьбы. Ему 24, он красив и остроумен, пользуется большим успехом у дам, воспринимая это как данность, и никогда не завязывает серьезных отношени�й. Тине 39, она состоявшаяся бизнес-леди и мать троих детей. Они познакомились при необычных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств… Такая договоренность полностью устраивала обоих до того момента, пока Дэн вдруг не осознал, что по уши влюбился.
Но сможет ли Дэн стать отчимом для троих детей Тины? И как быть с их бабушкой, которая сразу же возненавидела «молокососа»? Как отреагирует семья Тины на столь очевидный мезальянс? Наконец, что сделает Тина, когда узнает, что мать Дэна — ее старая школьная подруга?
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Информация
Рейтинг
- КСРежиссёр
Кристина
Сиволап
- ИГРежиссёр
Ирина
Громозда
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Станислав
Тикунов
- ЛЗАктриса
Людмила
Загорская
- Актриса
Татьяна
Орлова
- АШАктёр
Алексей
Шуплецов
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- Актёр
Никита
Тарасов
- ЛРАктёр
Лаша
Рамишвили
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- ЕВАктриса
Екатерина
Вайвала
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- АПСценарист
Андрей
Перцен
- ИОСценарист
Инна
Олещенко
- ОИСценарист
Олег
Иваница
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ОЛПродюсер
Олеся
Лукьяненко
- АСПродюсер
Алексей
Сахалтуев
- АНОператор
Алексей
Назарук