Wink
Сериалы
Остров ненужных людей

Остров ненужных людей (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Остров ненужных людей 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Группа туристов из тринадцати человек, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

Все сезоны сериала Остров ненужных людей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров ненужных людей»

Всё