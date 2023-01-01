Ошибки прошлого
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Ошибки прошлого

Ошибки прошлого (сериал, 2013) смотреть онлайн

7.82013, Rectify 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дэниэл Холден, 19 лет назад осужденный за убийство несовершеннолетней девушки, выходит из тюрьмы. Ему приходится заново учиться жить и привыкать к миру, который за время его отсутствия стал совсем другим.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ошибки прошлого»

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