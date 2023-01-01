Биография

Стивен Джилленхол — режиссер, актер, продюсер, сценарист, поэт. Родился 4 октября 1949 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали драма «Пэрис Траут», сериалы «Семья шпионов», «Жизнь после смерти» и «Менталист». Одним из первых полнометражных фильмов Стивена Джилленхола стал боевик «Исключительная ярость». К тому времени режиссер успел поработать над созданием телевизионных сериалов. В 1988 году снял фильм «Сила веры». В 1990 году на экраны вышла еще одна работа режиссера — многосерийный фильм «Семья шпионов», который был дважды номинирован на «Золотой глобус» и «ЭММИ». В 1991 году снял полнометражную телевизионную драму «Пэрис Траут» по роману Пита Декстера. Кинокартина принесла режиссеру пять номинаций на ЭММИ и приз Гильдии кинорежиссеров. Стивен Джилленхол создал несколько эпизодов наиболее рейтинговых сериалов, среди которых «Фелисити», «Жизнь после смерти», «Менталист», «4исла», «Любовь вдовца», «Босх», «Миллиарды» и другие.