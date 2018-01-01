Wink
Оно: Добро пожаловать в Дерри
Актёры и съёмочная группа сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Актёры и съёмочная группа сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Режиссёры

Андрес Мускетти

Andres Muschietti
Режиссёр
Эндрю Бернштейн

Andrew Bernstein
Режиссёр
Эммануэль Осей-Куфур мл.

Emmanuel Osei-Kuffour
Режиссёр
Джеми Трэвис

Jamie Travis
Режиссёр

Актёры

Тейлор Пейдж

Taylour Paige
АктрисаCharlotte Hanlon
Джован Адепо

Jovan Adepo
АктёрLeroy Hanlon
Стефен Райдер

Stephen Rider
АктёрHank Grogan
Матильда Лоулер

Matilda Lawler
АктрисаMarge Truman
Аманда Кристин

Amanda Christine
АктрисаRonnie Grogan
Крис Чок

Chris Chalk
АктёрDick Hallorann
Джеймс Римар

James Remar
АктёрGeneral Francis Shaw
Томас Митчелл

Thomas Mitchell
АктёрColonel Fuller
Билл Скарсгард

Bill Skarsgård
АктёрPennywise
Мэделин Стоу

Madeleine Stowe
АктрисаIngrid Kersh
Питер Аутербридж

Peter Outerbridge
АктёрChief Clint Bowers

Сценаристы

Джейсон Фукс

Jason Fuchs
Сценарист
Андрес Мускетти

Andres Muschietti
Сценарист
Барбара Мускетти

Barbara Muschietti
Сценарист
Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист
Брэд Кэйн

Brad Kane
Сценарист
Корд Джефферсон

Cord Jefferson
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Фукс

Jason Fuchs
Продюсер
Брэд Кэйн

Brad Kane
Продюсер
Андрес Мускетти

Andres Muschietti
Продюсер
Барбара Мускетти

Barbara Muschietti
Продюсер
Билл Скарсгард

Bill Skarsgård
Продюсер
Ребекка Дрисдейл

Rebecca Drysdale
Продюсер
Ивэн Эндикотт

Evan Endicott
Продюсер

Художники

Пол Д. Остерберри

Paul D. Austerberry
Художник
Джеффри А. Мелвин

Jeffrey A. Melvin
Художник

Монтажёры

Эстер Соколов

Esther Sokolow
Монтажёр
Гленн Гарлэнд

Glenn Garland
Монтажёр

Операторы

Люк Монпелье

Luc Montpellier
Оператор
Пол Шарошши

Paul Sarossy
Оператор

Композиторы

Бенджамин Уоллфиш

Benjamin Wallfisch
Композитор