Актёры и съёмочная группа сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Режиссёры
Актёры
АктрисаCharlotte Hanlon
Тейлор ПейджTaylour Paige
АктёрLeroy Hanlon
Джован АдепоJovan Adepo
АктёрHank Grogan
Стефен РайдерStephen Rider
АктрисаMarge Truman
Матильда ЛоулерMatilda Lawler
АктрисаRonnie Grogan
Аманда КристинAmanda Christine
АктёрDick Hallorann
Крис ЧокChris Chalk
АктёрGeneral Francis Shaw
Джеймс РимарJames Remar
АктёрColonel Fuller
Томас МитчеллThomas Mitchell
АктёрPennywise
Билл СкарсгардBill Skarsgård
АктрисаIngrid Kersh
Мэделин СтоуMadeleine Stowe
АктёрChief Clint Bowers