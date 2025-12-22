Оно: Добро пожаловать в Дерри (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сверхъестественный хоррор «Оно: Добро пожаловать в Дерри» 2025 года — приквел к фильмам «Оно». Сериал знакомит зрителя с событиями, происходившими в городке Дерри, штат Мэн, задолго до появления «Клуба неудачников».



В 1962 году в городе бесследно исчезает 11-летний Мэтти. И пока полиция делает вид, что держит ситуацию под контролем, местные живут так, будто исчезновение мальчика — неприятная, но привычная часть быта.

И все же в Дэрри находятся те, кого пропажа Мэтти волнует по-настоящему, — несколько подростков решают самостоятельно разобраться в произошедшем. В тот момент, разумеется, никто из них и представить не может, в какую страшную историю они ввязываются.



«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — сериал, который способен увлечь не только поклонников творчества Стивена Кинга. Смерти детей, равнодушие жителей и возвышающаяся над городом зловещая фигура клоуна — если вы цените в хоррорах не только скримеры, но и удушающую атмосферу, телешоу точно придется вам по вкусу.

