Оно: Добро пожаловать в Дерри (сериал, 2025) смотреть онлайн

О сериале
Сверхъестественный хоррор «Оно: Добро пожаловать в Дерри» 2025 года — приквел к фильмам «Оно». Сериал знакомит зрителя с событиями, происходившими в городке Дерри, штат Мэн, задолго до появления «Клуба неудачников».
В 1962 году в городе бесследно исчезает 11-летний Мэтти. И пока полиция делает вид, что держит ситуацию под контролем, местные живут так, будто исчезновение мальчика — неприятная, но привычная часть быта.
И все же в Дэрри находятся те, кого пропажа Мэтти волнует по-настоящему, — несколько подростков решают самостоятельно разобраться в произошедшем. В тот момент, разумеется, никто из них и представить не может, в какую страшную историю они ввязываются.
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — сериал, который способен увлечь не только поклонников творчества Стивена Кинга. Смерти детей, равнодушие жителей и возвышающаяся над городом зловещая фигура клоуна — если вы цените в хоррорах не только скримеры, но и удушающую атмосферу, телешоу точно придется вам по вкусу.
- Режиссёр
Андрес
Мускетти
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- ЭОРежиссёр
Эммануэль
Осей-Куфур мл.
- ДТРежиссёр
Джеми
Трэвис
- ТПАктриса
Тейлор
Пейдж
- Актёр
Джован
Адепо
- СРАктёр
Стефен
Райдер
- Актриса
Матильда
Лоулер
- АКАктриса
Аманда
Кристин
- КЧАктёр
Крис
Чок
- Актёр
Джеймс
Римар
- ТМАктёр
Томас
Митчелл
- Актёр
Билл
Скарсгард
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- ПААктёр
Питер
Аутербридж
- ДФСценарист
Джейсон
Фукс
- Сценарист
Андрес
Мускетти
- БМСценарист
Барбара
Мускетти
- Сценарист
Стивен
Кинг
- БКСценарист
Брэд
Кэйн
- КДСценарист
Корд
Джефферсон
- ДФПродюсер
Джейсон
Фукс
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- Продюсер
Андрес
Мускетти
- БМПродюсер
Барбара
Мускетти
- Продюсер
Билл
Скарсгард
- РДПродюсер
Ребекка
Дрисдейл
- ИЭПродюсер
Ивэн
Эндикотт
- ПДХудожник
Пол
Д. Остерберри
- ДАХудожник
Джеффри
А. Мелвин
- ЭСМонтажёр
Эстер
Соколов
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ЛМОператор
Люк
Монпелье
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш