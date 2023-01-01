Нечаянная радость
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Нечаянная радость

Нечаянная радость (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.82005, Нечаянная радость 1 сезон
Комедии, Русские16+

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Сюжет

Жили-были в столичной коммуналке два божьих одуванчика — Дарья Михайловна и Мария Ивановна. А третьей жилицей была челночница — предприниматель Зинка Комарова. Старушки дружили со старшим по подъезду Василием Адамовичем и юной биологичкой с верхнего этажа Светланой. У Зинки был жених, Николай Будько, который жестоко предал невесту, женившись на дочери большого начальника.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нечаянная радость»

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