Не покидай меня (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются… юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.



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