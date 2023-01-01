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Не покидай меня

Не покидай меня (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Не покидай меня 1 сезон
Мелодрамы, Военные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются… юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не покидай меня»

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