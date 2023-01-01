Мост (2018)
Wink
Сериалы
Мост (2018)

Мост (2018) (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Мост (2018) 2 сезона
Криминал, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Две страны, одно преступление и двое совершенно разных по менталитету, темпераменту и методам следователей, которые вынуждены работать в паре. Остросюжетный сериал «Мост» — это третья международная адаптация шведско-датского детектива «Bron/Broen», заслужившего культовый статус.

Все сезоны сериала Мост (2018) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост (2018)»

Всё