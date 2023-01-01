Молодые и сильные выживут
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Молодые и сильные выживут

Молодые и сильные выживут (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.72020, Молодые и сильные выживут 2 сезона
Триллеры, Фантастика16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Место действия – Россия. Время действия – завтра. После глобальной катастрофы, о природе которой наши герои могут лишь догадываться, большая часть населения погибла. На горах оружия, оставшегося от цивилизации, выжили только молодые и сильные. Но за пропуск в новый мир они заплатили сполна: эти люди лишились своей памяти, своего прошлого, они забыли о своей прежней жизни всe. Но к некоторым постепенно возвращается память и человеческое сознание. Наша история об этих немногих, кто частично «проснулся» и пытается найти свое место в новом мире.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодые и сильные выживут»

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