Местные новости
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Местные новости (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Местные новости 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой парень убегает из Москвы от жесткой мамы и проблем с нелюбимым институтом к бабушке на лето в Ростов-на-Дону, южный, шумный, открытый город. Знакомится с девушкой — журналисткой местной газеты и устраивается работать в эту газету фотографом.

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6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Местные новости»

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