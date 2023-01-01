Биография

Наталья Аскарова — российская актриса театра и кино. Родилась в Красноярске 2 ноября 1974 года. Профильное образование актриса получила в Красноярской государственной академии музыки и театра в 2006 году. Окончив вуз, начала играть на сцене, а в 2017-м отправилась покорять Частный театр «Человек в кубе». Впервые Наталья Аскарова появилась на экране в сериале «Местные новости» 2012 года, а через год снялась в эпизоде четырехсерийной мелодрамы «Если ты не со мной». В 2015-м ее можно было увидеть в лентах «Молодая гвардия» и «Ищейка». Также в фильмографии актрисы числятся проекты «Туристическая полиция», «Черное море», «Капкан для монстра» и «Чики».