Маска. Танцы (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
9.12022, Маска. Танцы 1 сезон
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
- 16+105 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+120 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+116 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+110 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+102 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+100 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+94 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+86 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+84 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+99 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+104 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+119 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+81 мин
Маска. Танцы
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Танцевальная версия популярного шоу, в котором звездные участники скрывают свои личнос�ти под маской.
«Маска. Танцы» — первая российская версия успешного формата The Masked Dancer, спин-оффа знаменитого The Masked Singer.
В новом проекте выступят четырнадцать звездных участников, а пять членов жюри будут пытаться угадать, кто скрывается по маской. Ведущим проекта стал Юрий Музыченко, а за судейским столом оказались Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Клава Кока, Тимур Родригез и Мария Горбань.
Все сезоны сериала Маска смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.