Маска. Танцы (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Танцевальная версия популярного шоу, в котором звездные участники скрывают свои личнос�ти под маской.



«Маска. Танцы» — первая российская версия успешного формата The Masked Dancer, спин-оффа знаменитого The Masked Singer.



В новом проекте выступят четырнадцать звездных участников, а пять членов жюри будут пытаться угадать, кто скрывается по маской. Ведущим проекта стал Юрий Музыченко, а за судейским столом оказались Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Клава Кока, Тимур Родригез и Мария Горбань.



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