Маска. Танцы
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Маска. Танцы

Маска. Танцы (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

9.12022, Маска. Танцы 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Танцевальная версия популярного шоу, в котором звездные участники скрывают свои личности под маской.

«Маска. Танцы» — первая российская версия успешного формата The Masked Dancer, спин-оффа знаменитого The Masked Singer.

В новом проекте выступят четырнадцать звездных участников, а пять членов жюри будут пытаться угадать, кто скрывается по маской. Ведущим проекта стал Юрий Музыченко, а за судейским столом оказались Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Клава Кока, Тимур Родригез и Мария Горбань.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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