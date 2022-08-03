Маркус
Wink
Сериалы
Маркус
2019, Markus 1 сезон
Детектив, Мелодрама18+

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Маркус (сериал, 2019) смотреть онлайн

О сериале

Пять лет назад сына Полины похитили прямо из детского сада. Увидев мальчика в выпуске новостей, она идет в полицию и просит возобновить поиски, но у нее не хватает доказательств. Помочь Полине вызывается бывший майор полиции, который уверен, что напал на след преступной группировки, зарабатывающей на продаже детей.

Страна
Украина, Латвия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маркус»