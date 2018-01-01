Биография

Ева Шевченко-Головко — украинская актриса, актриса дубляжа. Родилась в Киеве 3 октября 2008 года. Впервые появилась на экране в 6 лет, а затем регулярно посещала кастинги и часто получала интересные роли. Девушка ведет влог, в котором делится моментами своей творческой биографии. Она снимается в рекламе, занимается современными танцами и иностранными языками, играет на фортепиано. Впервые телезрители заметили Еву Шевченко-Головко в 2015 году в криминальном сериале «Владимирская, 15». Позже ей стали доверять более крупные работы. В фильме «Девочки мои» сыграла главную роль. В 2019 году состоялась премьера фильма «Выбор матери» с Евой в главной роли. С наиболее значимыми работами юной актрисы можно познакомиться, просмотрев фильмы «Чужой грех», «Сашка».