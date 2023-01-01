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Код 37: Отдел секс-преступлений
Актёры и съёмочная группа сериала «Код 37: Отдел секс-преступлений»

Актёры и съёмочная группа сериала «Код 37: Отдел секс-преступлений»

Режиссёры

Якоб Вербрюгген

Якоб Вербрюгген

Jakob Verbruggen
Режиссёр
Тим Милантс

Тим Милантс

Tim Mielants
Режиссёр
Жоэль Ванхоэбрук

Жоэль Ванхоэбрук

Joël Vanhoebrouck
Режиссёр
Ян Мэттис

Ян Мэттис

Jan Matthys
Режиссёр

Актёры

Верле Батенс

Верле Батенс

Veerle Baetens
Актриса
Михаэль Пас

Михаэль Пас

Michael Pas
Актёр
Марк Ловри

Марк Ловри

Marc Lauwrys
Актёр
Жиль Десхрейвер

Жиль Десхрейвер

Gilles De Schryver
Актёр
Герт Ван Рампельберг

Герт Ван Рампельберг

Geert Van Rampelberg
Актёр
Карри Госенс

Карри Госенс

Carry Goossens
Актёр
Бен Сегерс

Бен Сегерс

Ben Segers
Актёр
Клара Клейманс

Клара Клейманс

Clara Cleymans
Актриса
Мике Де Грооте

Мике Де Грооте

Mieke De Groote
Актриса
Херман Джилис

Херман Джилис

Herman Gilis
Актёр

Продюсеры

Дирк Импенс

Дирк Импенс

Dirk Impens
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Елена Чеба�туркина

Елена Чебатуркина

Актриса дубляжа
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёр дубляжа

Художники

Курт Риголле

Курт Риголле

Kurt Rigolle
Художник

Монтажёры

Матье Депёйдт

Матье Депёйдт

Mathieu Depuydt
Монтажёр