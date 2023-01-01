Код 37: Отдел секс-преступлений
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Код 37: Отдел секс-преступлений

Код 37: Отдел секс-преступлений (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.22009, Code 37 3 сезона
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детектив Ханна Мэйс возглавляет отдел полиции «Код 37», который расследует преступления сексуального характера. Она бескомпромиссно добивается справедливости для каждой жертвы. Но воспоминания об одной истории из прошлого продолжают тревожить еe.

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Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Код 37: Отдел секс-преступлений»

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