Каждому свое (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Татьяна живет во Франции. Она молода, красива, богата. Жизнь в особняке похожа на рекламный ролик. Но за этим фасадом скрываются несчастье и боль. Муж давно охладел к ней, стал чужим и жестоким. А развестись нельзя: адвокаты добьются, чтобы дети остались с ним. Вскоре Татьяна узнает, что ее матери предстоит операция. Она летит в Россию, где встречает умопомрачительного красавца…



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