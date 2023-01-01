И повсюду тлеют пожары
Wink
Сериалы
И повсюду тлеют пожары
9.12020, Little Fires Everywhere 1 сезон
Драмы18+

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И повсюду тлеют пожары (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Миссис Ричардсон и ее семья живут образцовой жизнью, уклад которой нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между женщинами вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И повсюду тлеют пожары»