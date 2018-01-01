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Город мечты
Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»

Режиссёры

Эдвард Бьянчи

Эдвард Бьянчи

Edward Bianchi
Режиссёр
Саймон Селлан Джонс

Саймон Селлан Джонс

Simon Cellan Jones
Режиссёр
Дэвид Петрарка

Дэвид Петрарка

David Petrarca
Режиссёр
Карл Франклин

Карл Франклин

Carl Franklin
Режиссёр

Актёры

Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган

Jeffrey Dean Morgan
АктёрIke Evans
Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

АктрисаVera Evans
Стивен Стрейт

Стивен Стрейт

Steven Strait
АктёрStevie Evans
Джессика Маре

Джессика Маре

Jessica Marais
Актриса
Кристиан Кук

Кристиан Кук

Christian Cooke
АктёрDanny Evans
Дэнни Хьюстон

Дэнни Хьюстон

Danny Huston
АктёрBen Diamond
Доминик Гарсиа-Лоридо

Доминик Гарсиа-Лоридо

Dominik Garcia
АктрисаMercedes Lazaro
Юл Васкес

Юл Васкес

Yul Vazquez
АктёрVictor Lazaro
Майкл Рисполи

Майкл Рисполи

Michael Rispoli
АктёрBel Jaffe

Сценаристы

Рич Коэн

Рич Коэн

Rich Cohen
Сценарист
Тед Манн

Тед Манн

Ted Mann
Сценарист

Продюсеры

Митч Глейзер

Митч Глейзер

Mitch Glazer
Продюсер
Гейер Косински

Гейер Косински

Geyer Kosinski
Продюсер
Эдвард Бьянчи

Эдвард Бьянчи

Edward Bianchi
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актриса дубляжа

Художники

Карлос Барбоза

Карлос Барбоза

Carlos Barbosa
Художник
Кэрол Рэмси

Кэрол Рэмси

Carol Ramsey
Художница

Монтажёры

Эдвард А. Уоршилка

Эдвард А. Уоршилка

Edward A. Warschilka
Монтажёр
Кристофер Нельсон

Кристофер Нельсон

Christopher Nelson
Монтажёр

Операторы

Габриель Беристайн

Габриель Беристайн

Gabriel Beristain
Оператор
Стивен Бернштейн

Стивен Бернштейн

Steven Bernstein
Оператор
Джон Грилло

Джон Грилло

John Grillo
Оператор