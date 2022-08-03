Город мечты
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Город мечты

Город мечты (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Magic City 2 сезона
Драма18+

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О сериале

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»