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Фарт (сериал, 2011) смотреть онлайн

7.52011, Luck 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История из мира лошадиных скачек и людей, с ним связанных — владельцев лошадей, игроков, жокеев и участников тотализаторов, а также об изнанке этого спорта — о том, что происходит на учебных заездах и в стойлах лошадей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарт»

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