Эпоха кино
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Эпоха кино (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, The Movies 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Том Хэнкс и Гари Гоэцман представляют: все, что вы хотели знать о своих любимых фильмах, но боялись спросить. Главные режиссеры планеты, основополагающие ленты и хроники их создания: этот проект — отличный подарок для тех, кому интересно, что творится за кадром великих картин. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb