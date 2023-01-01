Доктор Хаус (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Доктор Хаус» успел стать культовым в своем роде, и смотреть «Доктор Хаус» можно будет даже спустя десятилетия. Он посвящен истории гениального, но весьма эксцентричного доктора Грегори Хауса. Каждая серия сталкивает героя с очень сложными клиническими случаями, и команда Хауса методом дифференциальной диагностики должна поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение или направить пациента в другое отделение.

Он не просто гениальный врач — это было бы даже скучно! Грегори Хаус имеет серьезную проблему с зависимостью от наркотических препаратов, которые он в свое время использовал для обезболивания после травмы ноги. Это мешает ему по жизни, однако при попытке отказаться от приема препаратов Хаус сталкивается с болью в ноге, терпеть которую он не готов. Хаус сильно хромает, но это не вызывает у окружающих доброты и сочувствия. И без этого саркастичный доктор с весьма своеобразной философией, после травмы вовсе стал достаточно злым и агрессивным по отношению к сотрудникам и пациентам. В больнице его удерживает невероятный врачебный талант, а также отношения с главврачом клиники доктором Лизой Кадди - старый роман, начавшийся еще в студенческие годы, периодически дает о себе знать и чувства вспыхивают с новой силой. Большое значение для сюжета имеет руководитель отделения онкологии, который является давним и лучшим другом Грегори Хауса - Джеймс Вилсон. Эти дружеские отношения также накладывают определенный отпечаток на стиль общения Хауса в больнице, а также на возможности Хауса оставаться на его должности руководителя отделения функциональной диагностики. Сериал «Доктор Хаус» смотреть в хорошем качестве лучше всего смотреть с чаем в душевной обстановке, когда хочется увидеть микс современной драмы, комедии и трагедии о врачах.

В сериале собраны наиболее интересные с медицинской точки зрения случаи. Нередко в центре сюжета оказываются заболевания, которые не являются очевидными, поскольку пациенты не рассказывают всей правды об определенных симптомам или обстоятельствах. Доктор Хаус и его подчиненные вынуждены копаться в личной жизни своих пациентов, разоблачая лжецов и обнаруживая правильные симптомы, что позволяет в итоге поставить точный и правильный диагноз для адекватного дальнейшего лечения человека. Задача персонажей - спасти жизнь любой ценой, и для этого приходится неоднократно переступать границы дозволенного.

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