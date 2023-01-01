Доктор Хаус (сериал, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Доктор Хаус» успел стать культовым в своем роде, и смотреть «Доктор Хаус» можно будет даже спустя десятилетия. Он посвящен истории гениального, но весьма эксцентричного доктора Грегори Хауса. Каждая серия сталкивает героя с очень сложными клиническими случаями, и команда Хауса методом дифференциальной диагностики должна поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение или направить пациента в другое отделение.
Он не просто гениальный врач — это было бы даже скучно! Грегори Хаус имеет серьезную проблему с зависимостью от наркотических препаратов, которые он в свое время использовал для обезболивания после травмы ноги. Это мешает ему по жизни, однако при попытке отказаться от приема препаратов Хаус сталкивается с болью в ноге, терпеть которую он не готов. Хаус сильно хромает, но это не вызывает у окружающих доброты и сочувствия. И без этого саркастичный доктор с весьма своеобразной философией, после травмы вовсе стал достаточно злым и агрессивным по отношению к сотрудникам и пациентам. В больнице его удерживает невероятный врачебный талант, а также отношения с главврачом клиники доктором Лизой Кадди - старый роман, начавшийся еще в студенческие годы, периодически дает о себе знать и чувства вспыхивают с новой силой. Большое значение для сюжета имеет руководитель отделения онкологии, который является давним и лучшим другом Грегори Хауса - Джеймс Вилсон. Эти дружеские отношения также накладывают определенный отпечаток на стиль общения Хауса в больнице, а также на возможности Хауса оставаться на его должности руководителя отделения функциональной диагностики. Сериал «Доктор Хаус» смотреть в хорошем качестве лучше всего смотреть с чаем в душевной обстановке, когда хочется увидеть микс современной драмы, комедии и трагедии о врачах.
В сериале собраны наиболее интересные с медицинской точки зрения случаи. Нередко в центре сюжета оказываются заболевания, которые не являются очевидными, поскольку пациенты не рассказывают всей правды об определенных симптомам или обстоятельствах. Доктор Хаус и его подчиненные вынуждены копаться в личной жизни своих пациентов, разоблачая лжецов и обнаруживая правильные симптомы, что позволяет в итоге поставить точный и правильный диагноз для адекватного дальнейшего лечения человека. Задача персонажей - спасти жизнь любой ценой, и для этого приходится неоднократно переступать границы дозволенного.
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Инф�ормация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- Актёр
Хью
Лори
- РШАктёр
Роберт
Шон Леонард
- Актриса
Лиза
Эдельштейн
- ОЭАктёр
Омар
Эппс
- ДСАктёр
Джесси
Спенсер
- Актриса
Дженн�ифер
Моррисон
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Актриса
Оливия
Уайлд
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- ЭТАктриса
Эмбер
Тэмблин
- ЛФСценарист
Лиз
Фридман
- ПАПродюсер
Пол
Аттанасио
- КДПродюсер
Кэти
Джейкобс
- ДШПродюсер
Дэвид
Шор
- Продюсер
Брайан
Сингер
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- КРМонтажёр
Кимберли
Рэй
- ГТОператор
Гейл
Тэттерсолл
- РХОператор
Рой
Х. Уэгнер
- ЭГОператор
Энтони
Гаудиоз
- УЛОператор
Уолт
Ллойд