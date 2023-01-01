Беловодье: Тайна затерянной страны
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Беловодье: Тайна затерянной страны

Беловодье: Тайна затерянной страны (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Беловодье: Тайна затерянной страны 1 сезон
Приключения, Фэнтези18+

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О сериале

Страшная тайна Хранителей открыта. Провал земли в заброшенном горном монастыре освободил силу, которая угрожает всей жизни на Земле. В параллельных мирах развернулась борьба за власть, каждый ведeт свою смертельную игру, и понять, кто враг, а кто друг невозможно. Остаeтся только один шанс на спасение. Но для последней Надежды нужна крепкая Вера и страстная Любовь.

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Страна
Россия
Жанр
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беловодье: Тайна затерянной страны»