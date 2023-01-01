Алиса в стране чудес (1981) (мультсериал, 1981) смотреть онлайн
8.11981, Алиса в стране чудес (1981) 1 сезон
Мультсериалы0+
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Сюжет
Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЕПРежиссёр
Ефрем
Пружанский
- Актриса
Марина
Неёлова
- ГКАктёр
Георгий
Кишко
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актриса
Т�атьяна
Васильева
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- АБАктёр
Александр
Бурмистров
- МШАктриса
Мальвина
Швидлер
- ЕЗСценарист
Евгений
Загданский
- ЕДПродюсер
Евгений
Дубенко
- ИСХудожница
Ирина
Смирнова
- ГУХудожник
Генрих
Уманский
- АМОператор
Александр
Мухин
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин