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Звезда (2016)
2-й сезон

Звезда (2016) (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

2017, Star 18 серий
Драма, Мюзикл18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Рассказ о судьбе трeх амбициозных и талантливых девушек, мечтающих о славе и прокладывающих себе путь к успеху в жестоком музыкальном бизнесе.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма, Музыка

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда (2016)»