Биография

Крис Робинсон — американский режиссер, продюсер, актер. Родился в Мэриленде 28 сентября 1967 года. После школы поступил в колледж Футхилл, где получил специальность в сфере средств массовой информации. Во время учебы играл за студенческую футбольную команду. Впоследствии вдохновился видеорежиссурой. Карьеру начал со съемки музыкальных клипов и рекламных роликов для iPod, Coca-Cola и Verizon. Он сотрудничал с такими артистами, как Тони Брэкстон, Крис Браун, Алиша Киз, Jay-Z , 2 Hyped Brothers & a Dog, Снуп Догг, Мэнди Мур, Сиара, Flo Rida, 50 Cent, Эминем и многими другими. Режиссировал рекламные кампании с участием рэп-звезд: Канье Уэста, Лудакриса, The Game, Eve. Является одним из учредителей компании RockCorps, занимающейся социальным маркетингом. Дважды был номинирован на премию «Видеорежиссер года» на церемонии BET Awards. Крис Робинсон начал путь в кинематографе в 2004 году, сыграв самого себя в комедии «Улетный транспорт». В 2006 году дебютировал как режиссер криминальной драмы «Вне закона». В 2009-м работал над циклом фильмов компании ESPN «30 событий за 30 лет» о самых выдающихся спортивных событиях в Северной Америке. В 2013 году выступил режиссером комедийного сериала «Настоящие голливудские мужья», в котором снялись Дуэйн Мартин, Кевин Харт, Ник Кэннон и другие знаменитости. В дальнейшем пополнил биографию проектом «Черная комедия» с Энтони Андерсоном в главной роли. Он также режиссировал сериалы «Звезда», «Повзрослевшие», «Разноцветная комедия». С 2019 по 2023 год участвовал в создании музыкальной драмы «Wu-Tang: Американская сага», рассказывающей историю знаменитой рэп-группы. В этот же период представил полнометражные фильмы «Ритмы» и «Метеоры». Крис также занимается продюсированием собственных и чужих проектов.