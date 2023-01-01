Звезда (2016)
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Звезда (2016)

Звезда (2016) (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Star 2 сезона
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рассказ о судьбе трeх амбициозных и талантливых девушек, мечтающих о славе и прокладывающих себе путь к успеху в жестоком музыкальном бизнесе.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда (2016)»

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