Звезда (2016) (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Рассказ о судьбе трeх амбициозных и талантливых девушек, мечтающих о славе и прокладывающих себе путь к успеху в жестоком музыкальном бизнесе.



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