Запретная зона. Сезон 1
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Запретная зона
1-й сезон

Запретная зона (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.62021, Kalkanski krugovi 10 серий
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Архитектор увозит дочь подальше от тлетворного влияния большого города, но родная деревня оказывается не так проста – в захватывающем сериале из Сербии. Действие завязывается в Белграде. Дочь архитектора Деяна Матича Миону задерживают в компании известного драгдилера, после чего встревоженный отец решает переехать вместе с ней на малую родину. Однако деревня Дол оказывается отнюдь не такой тихой и дружелюбной, как он рассчитывал. Тамошние леса скрывают множество тайн, местные жители полны пугающих секретов, а предприниматель Макс собирается построить в окутанной легендами запретной зоне отель. Деян оказывается в эпицентре борьбы союзников и противников Макса, а Миона пытается разгадать многочисленные загадки Дола. Покой и безопасность героям только снятся.

Страна
Сербия
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Запретная зона»