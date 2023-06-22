Запретная зона (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Запретная зона. Сезон 1. Серия 9
Драма18+

О сериале

Архитектор увозит дочь подальше от тлетворного влияния большого города, но родная деревня оказывается не так проста – в захватывающем сериале из Сербии. Действие завязывается в Белграде. Дочь архитектора Деяна Матича Миону задерживают в компании известного драгдилера, после чего встревоженный отец решает переехать вместе с ней на малую родину. Однако деревня Дол оказывается отнюдь не такой тихой и дружелюбной, как он рассчитывал. Тамошние леса скрывают множество тайн, местные жители полны пугающих секретов, а предприниматель Макс собирается построить в окутанной легендами запретной зоне отель. Деян оказывается в эпицентре борьбы союзников и противников Макса, а Миона пытается разгадать многочисленные загадки Дола. Покой и безопасность героям только снятся.

