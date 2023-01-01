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Запретная зона
Актёры и съёмочная группа сериала «Запретная зона»

Актёры и съёмочная группа сериала «Запретная зона»

Режиссёры

Милан Караджич

Милан Караджич

Milan Karadzic
Режиссёр

Актёры

Воин Четкович

Воин Четкович

Vojin Ćetković
АктёрDejan Matic
Жарко Лаушевич

Жарко Лаушевич

Zarko Lausevic
АктёрVelibor Matic
Ивана Зечевич

Ивана Зечевич

Ivana Zecevic
АктёрMiona Matic
Наташа Нинкович

Наташа Нинкович

Natasa Ninkovic
АктрисаVera Jakovljevic
Нина Янкович Дичич

Нина Янкович Дичич

Nina Janković Dičić
АктрисаSvetlana
Милутин Караджич

Милутин Караджич

Milutin «Mima» Karadzic
АктёрBora
Марко Гверо

Марко Гверо

Marko Gvero
АктёрMaksa
Филип Хайдукович

Филип Хайдукович

Filip Hajdukovic
АктёрStefan
Филип Станковски

Филип Станковски

Filip Stankovski
АктёрRanko
Лазар Николич

Лазар Николич

Lazar Nikolic
АктёрMaciji smeh

Продюсеры

Ивана Микович

Ивана Микович

Ivana Mikovic
Продюсер
Миодраг Стеванович

Миодраг Стеванович

Miodrag Stevanovic
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Крутояров

Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Юлия Иванова

Юлия Иванова

Актриса дубляжа
Юлия Черкасова

Юлия Черкасова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Ареф Зааби

Ареф Зааби

Aref Zaabi
Монтажёр

Операторы

Душан Иванович

Душан Иванович

Dusan Ivanovic
Оператор