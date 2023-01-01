WinkСериалыЗапретная зонаАктёры и съёмочная группа сериала «Запретная зона»
Актёры и съёмочная группа сериала «Запретная зона»
Режиссёры
Актёры
АктёрDejan Matic
Воин ЧетковичVojin Ćetković
АктёрVelibor Matic
Жарко ЛаушевичZarko Lausevic
АктёрMiona Matic
Ивана ЗечевичIvana Zecevic
АктрисаVera Jakovljevic
Наташа НинковичNatasa Ninkovic
АктрисаSvetlana
Нина Янкович ДичичNina Janković Dičić
АктёрBora
Милутин КараджичMilutin «Mima» Karadzic
АктёрMaksa
Марко ГвероMarko Gvero
АктёрStefan
Филип ХайдуковичFilip Hajdukovic
АктёрRanko
Филип СтанковскиFilip Stankovski
АктёрMaciji smeh