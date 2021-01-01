Запретная зона. Сезон 1. Серия 5
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Запретная зона (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.62021, Запретная зона. Сезон 1. Серия 5
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Архитектор увозит дочь подальше от тлетворного влияния большого города, но родная деревня оказывается не так проста – в захватывающем сериале из Сербии. Действие завязывается в Белграде. Дочь архитектора Деяна Матича Миону задерживают в компании известного драгдилера, после чего встревоженный отец решает переехать вместе с ней на малую родину. Однако деревня Дол оказывается отнюдь не такой тихой и дружелюбной, как он рассчитывал. Тамошние леса скрывают множество тайн, местные жители полны пугающих секретов, а предприниматель Макс собирается построить в окутанной легендами запретной зоне отель. Деян оказывается в эпицентре борьбы союзников и противников Макса, а Миона пытается разгадать многочисленные загадки Дола. Покой и безопасность героям только снятся.

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Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Запретная зона»