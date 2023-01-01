Загадочные убийства Агаты Кристи. Сезон 2
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Загадочные убийства Агаты Кристи
2-й сезон

Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

9.02013, Les petits meurtres d'Agatha Christie 27 серий
Драмы, Детективы18+
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Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»

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