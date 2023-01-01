Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн
9.02009, Les petits meurtres d'Agatha Christie 10 серий
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+92 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 1
- 18+92 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 2
- 18+89 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 3
- 18+90 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 4
- 18+92 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 5
- 18+89 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 6
- 18+90 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 7
- 18+91 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 8
- 18+87 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 9
- 18+89 мин
Загадочные убийства Агаты Кристи
Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.
Сериал Загадочные убийства Агаты Кристи 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЭВРежиссёр
Эрик
Ворет
- НПРежиссёр
Николас
Пикард
- МАРежиссёр
Марк
Анджело
- РТРежиссёр
Родольф
Тиссо
- ББАктриса
Бландин
Беллавуар
- СЛАктёр
Самюэль
Лабарт
- ЭФАктриса
Элоди
Френк
- ДТАктёр
Доминик
Тома
- ЭБАктёр
Эрик
Бьюшам
- ФГАктёр
Франсуа
Годар
- СГАктёр
Сирил
Гуи
- СМАктёр
Саверио
Малиньо
- Актёр
Антуан
Дюлери
- МКАктёр
Мариус
Коллуччи
- ГРСценарист
Габор
Рассов
- СРПродюсер
Софи
Ревиль
- СДХудожница
Софи
Дюссо
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс
- СМКомпозитор
Стефан
Муча