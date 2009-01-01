Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2009) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Загадочные убийства Агаты Кристи. Сезон 3. Серия 10
Сериалы
Загадочные убийства Агаты Кристи
3-й сезон
10-я серия
9.02009, Les petits meurtres d'Agatha Christie
Драма, Комедия18+
О сериале

Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.

Страна
Швейцария, Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»