Загадочные убийства Агаты Кристи. Сезон 3. Серия 5
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Сериалы
Загадочные убийства Агаты Кристи
3-й сезон
5-я серия
9.02009, Les petits meurtres d'Agatha Christie
Драмы, Комедии18+
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Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2009) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Комиссар Ларозьер - новый герой французского сыска. Его помощник - инспектор Эмиль Лампьон. Немного беспокойный, он постоянно умудряется попасть в смешную ситуацию, чем разбавляет суровость детектива Ларозьера. Вместе героям удаeтся раскрывать самые загадочные преступления.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»